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19. 07. 2018

МВД просит банки усилить защиту из-за резкого роста хищений с карточек

Министерство внутренних дел сообщает о росте количества хищений с банковских платежных карточек в Беларуси, в связи с чем просит банки усилить защиту.

В январе-мае 2018 года правоохранительные органы зарегистрировали в Беларуси более 1300 преступлений, связанных с хищением денег при помощи компьютерной техники. Количество краж с банковских карточек выросло почти в два раза по сравнению с таким же периодом 2017 года, пишет interfax.by.
 
Основной причиной резкого роста хищений с банковских карточек, по мнению правоохранителей, являются доверчивость их владельцев и  неосведомленность о необходимости держать в тайне реквизиты карточки и способах защиты данных при совершении онлайн-платежей.
 
В связи с этим МВД предлагает банкам усилить защиту клиентов при осуществлении платежей в интернете. Например, использовать такие технологии, как 3-D Secure, Verified by Visa, Mastercard SecureCode.
 
 

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