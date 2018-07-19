Цыганка за 3000 долларов «избавила от несчастья» жительницу Лунинца

В Лунинце цыганка за три тысячи долларов «избавила от несчастья» местную жительницу. Такую сумму мошенница выманила у женщины под предлогом снятия порчи. Подробности рассказали в управлении Госкомитета судебных экспертиз по Брестской области.

Вечером 18 июля цыганка постучалась в дом 48-летней жительницы Лунинца. Она предложила купить комплект постельного белья, а после заявила, что скоро с дочерью хозяйки произойдет несчастье. Чтобы избежать беды, по ее словам, нужно провести обряд очищения с использованием всех имеющихся в доме денег.

После поведения ритуала цыганка попросила за свою услугу тысячу долларов. Получив деньги, она предупредила, что хозяйка не должна прикасаться к деньгам в течение трех суток. Комплект постельного белья оставила в подарок и ушла восвояси.

Спустя некоторое время хозяйка решила пересчитать деньги и обнаружила, что не хватает двух тысяч долларов. Тогда она решила обратиться в милицию. Правоохранители установили, что деньги украла 38-летняя жительница Барановичского района, ранее судимая за аналогичные преступления. Ее задержали.