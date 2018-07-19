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19. 07. 2018

В I полугодии в Беларуси построили 19,3 тыс. квартир

В первой половине 2018 года в Беларуси было построено 19,3 тыс. новых квартир. Об этом сообщает Национальный статистический комитет.

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В январе-июне организации всех форм собственности построили 19,3 тысячи новых квартир. За этот период в Беларуси ввели в эксплуатацию 1,679 млн квадратных метров общей площади жилья.
 
Для тех, кто состоит на учете нуждающихся в улучшении жилищных условий, построили 622,8 тыс. квадратных метров, что составляет около 37% от общего объема введенного жилья. В том числе с использованием государственной поддержки возвели 413,5 тыс. «квадратов».
 
460,1 тыс. квадратных метров общей площади жилья (около 27% от общего ввода по стране) ввели в эксплуатацию в сельских населенных пунктах.

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