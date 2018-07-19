В I полугодии в Беларуси построили 19,3 тыс. квартир

В первой половине 2018 года в Беларуси было построено 19,3 тыс. новых квартир. Об этом сообщает Национальный статистический комитет.
- Подпишитесь на наш канал в telegram https://t.me/telegrafby
В первой половине 2018 года в Беларуси было построено 19,3 тыс. новых квартир. Об этом сообщает Национальный статистический комитет.
Прохожу медосмотр: окулист говорит, мол, чего хотите, возраст, не молодеете же, невролог туда же – возрастные изменения...
Один только президент в меня верит, только он считает, что я еще 20 лет работать могу и ничего мне не сделается. Спасибо, родной!