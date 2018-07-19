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19. 07. 2018

В Латвии готовятся к визиту Александра Лукашенко

Источник фото: Пресс-служба президента Беларуси

В Латвии ведут подготовку к визиту президента Беларуси Александра Лукашенко. Об этом 19 июля сообщил министр иностранных дел соседней страны Эдгарс Ринкевичс после переговоров с белорусским коллегой Владимиром Макеем.

Министр иностранных дел Латвии Эдгарс Ринкевичс сообщил сегодня журналистам о готовящемся визите президента Беларуси. Подготовка взаимных визитов на высшем уровне, по его словам, стала одной из тем переговоров с Владимиром Макеем.
 
В феврале Беларусь посетил латвийский премьер-министр Марис Кучинскис, который передал Александру Лукашенко приглашение посетить с визитом Латвию. «Визит подготавливается долгое время. Он должен быть очень насыщенным», - отметил Ринкевичс.
 
Владимир Макей со своей стороны заявил, что белорусская сторона заинтересована провести визит на высшем уровне в Латвию, однако визит ради визита не самоцель - важна его результативность.

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