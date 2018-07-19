Лента RSS
Подписаться на ленту
19 июля 2018, четверг, 19:14
?°C
Завтра ?°C
?°C
Завтра ?°C
Атм. дав. 750 мм
Ветер 3 м/с
Влаж. 83%
Курсы / Конвертер
  • $ 2
  • € 2,32
19. 07. 2018

20 июля в Беларуси снова ожидаются грозы, ливни и сильный ветер

Очередное штормовое предупреждение объявили белорусские синоптики. В пятницу, 20 июля, из-за гроз, ливней и сильного ветра будет действовать оранжевый уровень опасности.

смотрите также В Витебске ливень подтопил улицы, два рынка и торговый центр
В Беларуси девятый день подряд объявляют оранжевый уровень опасности. По данным Белгидромета, завтра днем на большей части республики ожидаются грозы, местами сильные ливни и шквалистое усиление ветра порывами до 15-20 м/с. В Минске днем 20 июля возможна гроза.
 
Что касается температурного режима, ночью и утром будет 14-19 градусов, днем – от 21 до 27 градусов тепла.

Это Интересно
Чемпионат мира по футболу – 2018
Беларусь
Следующая новость Предыдущая новость
Анекдот все анекдоты

Прохожу медосмотр: окулист говорит, мол, чего хотите, возраст, не молодеете же, невролог туда же – возрастные изменения...

Один только президент в меня верит, только он считает, что я еще 20 лет работать могу и ничего мне не сделается. Спасибо, родной!

еще
Видео
Спецпроекты
Опрос

ЧМ-2018 по футболу

Рады ли вы окончанию чемпионата мира по футболу?

Загрузка...

Категории

Разделы

Обратная связь

© 2005-2018 Телеграф - новости Беларуси и мира Все права соблюдены.