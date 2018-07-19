Минприроды: в Беларуси есть золото, нужно только его добыть

На территории Беларуси обнаружены проявления золота, платины и меди, есть перспективы по выявлению месторождений урановых руд. Об этом сегодня рассказал представитель Министерства природных ресурсов и охраны окружающей среды Василий Колб.

Заместитель начальника главного управления природных ресурсов Минприроды рассказал о результатах поиска в Беларуси золота, меди, платины и урановых руд, передает БелТА . Геологи искали золото на территории Столбцовского района Минской области. Был выделен перспективный участок Зуберово, где на глубине 300-500 метров оказались проявления золота. Там же нашли и платину.

Василий Колб отметил, что теперь им нужно осуществить полный цикл геологоразведочных работ. «Этот участок внесен в перечень предлагаемых для передачи в концессию для заключения договора с концессионером о поисковых работах и предварительной разведке. Концессионер пока не найден», - добавил специалист.

Кроме золота, в Беларуси зафиксировали проявления медию Также есть перспективы по выявлению месторождений урановых руд. Представитель Минприроды пояснил, что площади были выявлены еще двадцать лет назад, но дальнейшие работы по обнаружению месторождений пришлось остановить из-за того, что они требуют хорошего экономического обоснования и больших затрат.