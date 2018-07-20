В июле две тысячи минчан получили повышенный счет за воду

В июле две тысячи жителей Минска получили повышенный счет за воду, поскольку в их квартирах не были заменены счетчики на поверенные. Об этом рассказал руководитель центра по расчетам с потребителями «Водосбыт» УП «Минскводоканал» Василий Ананич.

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Василий Ананич отметил, что только весной около 5 тысяч минчан получили уведомление о необходимости подать заявку на замену приборов учета воды и согласовать время прихода мастера. Сделать это нужно было в течение месяца. Две тысячи граждан проигнорировали обращение и в июле получили счет за воду, выставленный по полным тарифам. Теперь они обращаются в «Минскводоканал» с претензиями.

Специалист напомнил, что приборы учета должны проходить поверку раз в шесть лет, иначе нельзя доверять их точности. По истечению этого срока потребителей переводят на нормативное потребление - 8 кубометров воды на каждого жильца, зарегистрированного в квартире. Например, семья из 4 человек должна будет заплатить за 32 куба воды независимо от того, сколько она потребила на самом деле. И это действует до тех пор, пока в квартире не заменят счетчики на поверенные.

Однако после того как семье выставляют счет за воду по повышенному тарифу, по словам Василия Ананича, начинается шквал жалоб. «Но мы же предупреждали. Это действенный механизм стимулирования поверки приборов учета и законности проведения расчетов. За июнь по полному тарифу заплатят около 2 тысяч минчан», - цитирует его БелТА