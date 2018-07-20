Беларусь возглавила Глобальный индекс рабства среди стран Европы

Беларусь занимает первое место в Глобальном индексе рабства среди европейских стран и 20-е место среди 167 стран мира. По данным международной правозащитной организации Walk Free Foundation, которая подготовила рейтинг, в Беларуси с рабством сталкивались 103 тыс. человек.

Беларусь занимает первое место среди европейских стран и 20-е в мире в Глобальном индексе рабства . К современным формам рабства в Walk Free Foundation относят принудительный труд, принудительные браки, торговлю людьми.

В исследовании отмечается, что Туркменистан, Беларусь и Македония – страны с самым высоким уровнем распространения современного рабства в Европе и Центральной Азии. Эксперты утверждают, что в Беларуси с рабством сталкивались 103 тыс. человек или 10,88 граждан из тысячи.

Что касается соседей Беларусь, они занимают в Глобальном индексе рабства более низкие места. Украина находится на 49-м месте, Литва – на 59-м, Россия – на 64-м, Латвия – на 89-м, а Польша занимает 100 строчку.

Первое место в Глобальном индексе рабства заняла Северная Корея, где жертвой нарушения своих прав являются почти 105 человек из тысячи. За ней идут Эритрея, Бурунди, Центральноафриканская Республика и Афганистан.