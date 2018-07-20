На совещании у Лукашенко обсуждают спасение убыточных предприятий АПК

Сегодня на совещании у президента Александра Лукашенко обсуждается новый механизм финансового оздоровления проблемных предприятий агропромышленного комплекса и их вывод на эффективную работу.

Глава государства напомнил, что в конце 2017 года правительству поручили разработать комплексный законопроект, который позволит организациям АПК входить в специальный режим финансового оздоровления без судебных процедур. Председатели райисполкомов могут получить соответствующие полномочия.

Александр Лукашенко заметил, что проект указа готовился слишком долго. Перед тем, как поставить свою подпись под документом, он решил поинтересоваться у членов правительства и губернаторов о перспективах развития сельхозпредприятий, все ли учтено в проекте указа и каким образом будут осуществляться предлагаемые меры на местах.

«Мы уже столько принимаем решений по оздоровлению, что, казалось бы, все они должны быть прибыльными. Если есть проблемы, то нужны продуманные, конкретные предложения по их решению», - подчеркнул президент.