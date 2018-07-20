21 июля в центре Минска ограничат движение транспорта из-за парада МЧС

В субботу, 21 июля, движение транспорта по проспекту Независимости и улице Янки Купалы в Минске будет ограничено. Это связано с проведением парада в честь 165-летия пожарной службы Беларуси.

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Движение транспорта по улице Янки Купалы от проспекта Независимости до улицы Первомайской закроют с 7:00 до полудня. Ас 11:00 до 11:40 нельзя будет проехать по проспекту Независимости от улицы Янки Купалы до улицы Козлова, сообщили в столичной ГАИ.

Представители «Минсктранса» рассказали, какие изменения будут внесены в работу пассажирского транспорта в связи с проведением парада.

Движение автобусов № 57:

с 07:00 до 10:30 организуется по ул. Первомайской, ул. Захарова, ул. Киселёва, ул. Куйбышева, ул. Я. Купалы в обоих направлениях с выполнением всех остановочных пунктов;

с 10:30 до 11:20 организуется по ул. Смоленской, ул. Ленина, ул. Ульяновской, ул. Бобруйской, ул. Цеткин, просп. Дзержинского в прямом направлении и по ул. Я. Купалы, ул. Куйбышева, просп. Машерова, ул. Козлова, ул. З. Бядули, ул. Первомайской, ул. Пулихова – в обратном направлении, с выполнением всех остановочных пунктов;

С 07:30 до 12:00 для автобусов № 57 отменяется выполнение остановочных пунктов «Парк Горького», «Первомайская», «Дворец культуры ветеранов» в прямом и обратном сообщении (с 10:30 до 12:00 – еще и остановочного пункта «Пулихова»).

Движение автобусов № 100, 115Э, 300Э:

с 10:30 до 12:00 организуется по просп. Независимости, ул. Я. Купалы, ул. Куйбышева, пр. Машерова, ул. Красной, пр. Независимости с выполнением на маршрутах № 100 и 115Э ОП «Дворец культуры ветеранов» в прямом направлении и по пр. Независимости, ул. Я. Коласа, ул. В. Хоружей, ул. Куйбышева, ул. Я. Купалы, пр. Независимости с выполнением ОП «Дом мебели» в обратном направлении;

с 11:00 до 11:20 по указанию сотрудников ГАИ будет приостановлено движение вышеуказанных маршрутов.

Движение автобусов № 18, 26:

с 10:30 до 12:00 организуется по ул. Захарова, ул. Первомайской, З.Бядули, ул. Козлова, пр. Машерова в обоих направлениях, с выполнением всех остановочных пунктов.

По окончании парада (примерно в 11:40-12:00) движение общественного транспорта через пересечение просп. Независимости с ул. Козлова (автобусы № 18, 19, 26, 901, трамваи № 3, 6, 11) будет приостановлено в соответствии с указаниями сотрудников ГАИ.