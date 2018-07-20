Два человека погибли в аварии на трассе М1 под Дзержинском

Сегодня днем на трассе М1 Брест - Минск - граница России возле Дзержинска произошло столкновение легкового автомобиля Volkswagen Passat и микроавтобуса Ford Transit. Мужчина и женщина, которые ехали в легковушке, скончались, водителя микроавтобуса увезли с места происшествия в больницу.

В результате столкновения микроавтобус Ford Transit, которые перевозил ягоду, опрокинулся на крышу. По информации ГАИ, водитель Volkswagen и женщина, которая ехала на переднем пассажирском сиденье, погибли.

В микроавтобусе также ехали два человека. Пассажиру помощь медиков не понадобилась, а водителя в тяжелом состоянии увезли в больницу.

Очевидцы ДТП предполагают, что кто-то из водителей выехал на встречную полосу движения. Судя по фотографии с места аварии, у микроавтобуса во время движения могло лопнуть колесо.