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21. 07. 2018

21 июля в Беларуси сохранится дождливая погода с грозами

21 июля в Беларуси сохранится дождливая погода с грозами. На большей части территории страны сегодня ожидаются короткие дожди с грозами, а в восточных районах – ливни, град и шквалистый ветер. Объявлено штормовое предупреждение.

По информации Белгидромета, сегодня в большинстве районов Беларуси пройдут кратковременные дожди, прогремят грозы. Местами по востоку республики ожидаются сильные ливни, град. Ветер северо-западного направления умеренный, при грозах порывистый, по востоку местами шквалистый Температура воздуха во второй половине дня поднимется до 21-27 градусов.
 
В связи с грозами, а также ливнями, сильным ветром и градом по востоку синоптики объявили на субботу оранжевый уровень опасности.
 
В Минске сегодня будет кратковременный дождь, а также гроза (вероятность осадков составляет 80-90%). Утром будет 19-21 градус тепла, днем потеплеет до 24-26, а вечером температура воздуха снизится до 21-23.

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