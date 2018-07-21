ДТП в Украине: 9 белорусов выехали на родину, трое остаются в реанимации

Вечером 20 июля в полиции Николаевской области Украины сообщили, что 9 из 12 белорусов, которые на микроавтобусе попали в серьезное ДТП на трассе Киев - Одесса, уже выехали в Беларусь. Трое пострадавших продолжают находиться в реанимации в тяжелом состоянии.

смотрите также Пять белорусов погибли в ДТП в Украине, микроавтобус разорвало

Девять из двенадцати белорусов, которые пострадали в аварии в Николаевской области Украины, выехали на родину, сообщила накануне в Facebook представитель украинской полиции Елена Бережная. Это жители Гомеля, Жлобинского, Буда-Кошелевского и Ветковского районов.

Трое пострадавших по-прежнему в реанимации. Пятеро белорусов, включая водителя-директора фирмы-перевозчика «ОксАльЯнс», погибли. Среди пострадавших и погибших детей нет.

Водитель фуры, в которую врезалась маршрутка, задержан и сейчас объясняет, почему стоял на проезжей части и не предпринял необходимые меры безопасности. Возбуждено уголовное дело.