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21. 07. 2018

ДТП в Украине: 9 белорусов выехали на родину, трое остаются в реанимации

Фото: полиция Николаевской области Украины

Вечером 20 июля в полиции Николаевской области Украины сообщили, что 9 из 12 белорусов, которые на микроавтобусе попали в серьезное ДТП на трассе Киев - Одесса, уже выехали в Беларусь. Трое пострадавших продолжают находиться в реанимации в тяжелом состоянии.

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Девять из двенадцати белорусов, которые пострадали в аварии в Николаевской области Украины, выехали на родину, сообщила накануне в Facebook представитель украинской полиции Елена Бережная. Это жители Гомеля, Жлобинского, Буда-Кошелевского и Ветковского районов.
 
Трое пострадавших по-прежнему в реанимации. Пятеро белорусов, включая водителя-директора фирмы-перевозчика «ОксАльЯнс», погибли. Среди пострадавших и погибших детей нет.
 
Водитель фуры, в которую врезалась маршрутка, задержан и сейчас объясняет,  почему стоял на проезжей части и не предпринял необходимые меры безопасности. Возбуждено уголовное дело.

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