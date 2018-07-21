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21. 07. 2018

Россельхознадзор нашел вредителя в салате белорусского производства

Фото: управление Россельхознадзора по Брянской и Смоленской областям

Сотрудники Россельхознадзора нашли карантинного вредителя в партии готовых к употреблению салатов белорусского производства, сообщается на сайте российского ведомства. В 805 кг салата «Спиннати», ввозимом из Беларуси в Россию под видом консервированной продукции, выявили карантинный организм - западный калифорнийский (цветочный) трипс.

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20 июля специалисты управления Россельхознадзора по Брянской и Смоленской областям осуществляли контроль в пункте приема уведомлений «Красная Горка». Они обнаружили в салате «Спинатти» весом 0,805 тонны белорусского производства (ООО «Производственная компания «Салатория») карантинный организм.
 
Впоследствии эксперты Брянской межобластной ветлаборатории подтвердили заражение продукции западным калифорнийским трипсом. В Россельхознадзоре отметили, что факт выявления в салате карантинного вредителя свидетельствует о том, что при производстве она не прошла должную обработку.
 
Также в российском ведомстве считают, что данное обстоятельство указывает на попытки ввозить в Россию подкарантинную продукцию, минуя фитосанитарный контроль. «Причиной желания миновать контроль со стороны Россельхознадзора является косвенным подтверждением поставок «санкционной» продукции под видом произведенной на территории Беларуси», - отмечается в заявлении.

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