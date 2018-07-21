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21. 07. 2018

Замминистра финансов: в Беларуси пока не будут повышать налоги

Фото: bdg.by

В ближайшие годы в Беларуси не будут повышать или снижать ставки подоходного налога, налога на прибыль и НДС, заявил 21 июля заместитель министра финансов Дмитрий Кийко. Чиновник напомнил, что в стране установлен мораторий на изменение налогового законодательства.

«Поэтому никаких повышений ставок налога, кроме индексации на параметры инфляции (в том числе экологический налог, акцизы и другое), что предусмотрено в 7-м декрете, не будет», - цитирует замминистра финансов TUT.by.
 
 
Дмитрий Кийко уточнил, что изменять ставки налогов не будут ни в этом году, ни в следующем, ни даже в 2020-м. По словам чиновника, бизнес ждет снижения налоговой нагрузки, но «сейчас вопрос возможного увеличения ставок налога, а где-то и уменьшения, не стоит».
 
«Ориентируемся, что на трехлетку не будет изменений», - заключил он.
 
Напомним, запрет на повышение и введение новых налогов до 2020 года был установлен декретом №7 «О развитии предпринимательства», который в ноябре прошлого года подписал Александр Лукашенко.

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