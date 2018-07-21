Оранжевый уровень опасности продлили: 22 июля снова грозы и ливни

Одиннадцатый день подряд в Беларуси объявляют штормовое предупреждение. Завтра вновь ожидаются грозы, а по востоку будут еще и ливни, град и сильный ветер.
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Одиннадцатый день подряд в Беларуси объявляют штормовое предупреждение. Завтра вновь ожидаются грозы, а по востоку будут еще и ливни, град и сильный ветер.
Прохожу медосмотр: окулист говорит, мол, чего хотите, возраст, не молодеете же, невролог туда же – возрастные изменения...
Один только президент в меня верит, только он считает, что я еще 20 лет работать могу и ничего мне не сделается. Спасибо, родной!