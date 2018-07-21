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21. 07. 2018

Оранжевый уровень опасности продлили: 22 июля снова грозы и ливни

Одиннадцатый день подряд в Беларуси объявляют штормовое предупреждение. Завтра вновь ожидаются грозы, а по востоку будут еще и ливни, град и сильный ветер.

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По информации Белгидромета, в воскресенье, 21 июля, ночью в восточных районах, днем на большей части Беларуси ожидаются грозы. При этом местами по востоку пройдут сильные ливни, град и шквалистый ветер порывами до 15-20 м/с.
 
Завтра днем в Минске гроза, во время которой порывы ветра будут достигать 14 м/с. Такой характер погоды соответствует оранжевому уровню опасности.

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