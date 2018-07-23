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23. 07. 2018

Мог находиться под психотропом: витебчанин «заминировал» два вокзала

Рано утром 23 июля в Витебске 32-летний мужчина позвонил в милицию и заявил, что местный вокзал заминирован. Поскольку он не уточнил, какой именно объект заминирован – железнодорожный вокзал или автовокзал – к ним обоим выехали милиция, МЧС, скорая и саперы. Всех людей эвакуировали.

Сообщение о том, что в витебском вокзале заложено взрывное устройство, поступило в службу 102 около четырех часов утра в понедельник, 23 июля, сообщили в УВД Витебского облисполкома. С мобильного телефона звонил неизвестный мужчина. «Вокзал заминирован», - сказал он и положил трубку.
 
Сотрудники милиции, МЧС, скорой помощи и саперно-пиротехнической группы выехали сразу на два вокзала – железнодорожный и автобусный, поскольку звонивший не уточнил, о каком именно объекте шла речь. Правоохранители оцепили здания и эвакуировали людей: 80 человек – из ж/д вокзала и 10 – из автовокзала. Еще около 200 человек не допустили на территорию транспортных объектов.
 
Саперы обследовали здания, но никаких взрывоопасных предметов не обнаружили. К шести часам утра оцепление сняли. В течение часа милиционеры установили личность звонившего и задержали его, пишет БелТА.
 
32-летний витчебчанин отказался впустить милиционеров через дверь, и они проникли в его квартиру через окно. В момент задержания он был трезв, но мог находиться под воздействием психотропов. Сейчас эксперты выясняют это. 

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