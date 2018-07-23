Fitch Ratings: госдолг Беларуси превысил 50% ВВП

Аналитики международного рейтингового агентства Fitch Ratings считают, что экономика Беларуси развивается более активными темпами, чем ожидалось ранее. Однако, по их оценкам, уровень государственного долга еще в конце 2017 года превысил пороговое для страны значение, достигнув 52,5% ВВП.

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Эксперты Fitch Ratings подтвердили долгосрочные и краткосрочные кредитные рейтинги Беларуси на уровне «B» с прогнозом «стабильный». «Подтверждение рейтинга на уровне «В» и прогноз по нему отражают сбалансированность между улучшением макроэкономической ситуации, с одной стороны, и рядом потенциальных рисков – с другой», - пояснили в Министерстве финансов, комментируя сообщение рейтингового агентства.

В Fitch Ratings считают, что восстановление экономической активности в Беларуси идет более активными темпами, чем ожидалось ранее. По прогнозам ведомства, по итогам 2018 года рост ВВП республики составит 3,5%, а среднегодовая инфляция будет находиться на уровне 6%.

Одновременно с этим в Fitch Ratings отмечают, что величина госдолга в Беларуси превысила 50% ВВП при пороговом значении на уровне 45% ВВП, передает БелаПАН . Фактический уровень госдолга, включая предоставленные государством гарантии, в конце прошлого года достиг 52,5% ВВП.

Аналитики агентства полагают, что в ближайшие годы платежи государства по суверенным обязательствам будут оставаться высокими (примерно 3,4 млрд долларов в год). «Устойчивое снижение рисков рефинансирования будет зависеть от продолжающегося прогресса в диверсификации внешних источников финансирования, возможностей рефинансирования двустороннего долга и темпов экономического развития», - отмечают они.

держится на уровне 16,4 млрд долларов. С начала года он уменьшился на 332 млн долларов (2%) с учетом курсовых разниц. Ранее Телеграф сообщал, что внешний госдолг Беларуси третий месяц подряд. С начала года он уменьшился на 332 млн долларов (2%) с учетом курсовых разниц.