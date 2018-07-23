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23. 07. 2018

Инвестор брестского «Динамо» обещает привезти в Беларусь Роналду и Месси

Партнер брестского «Динамо» Таджедин Сейф из Объединенных Арабских Эмиратов пообещал привезти в Брест звезд мирового футбола: Криштиану Роналду, Лионеля Месси, Икера Касильяса и других.

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Инвесторы из Объединенных Арабских Эмиратов собираются построить в Бресте новый комплекс с футбольным стадионом вместимостью 30 тысяч человек и детской футбольной академией имени Марадоны. Ожидается, что юные футболисты будут не только перенимать опыт у известного аргентинца, но и общаться со звездами мирового футбола.
 
В эфире телеканала СТВ Таджедин Сейф заявил, что в Беларусь приедет не только Диего Марадона, но и другие знаменитые футболисты. «В Беларуси увидите Месси, Роналду, Роналдо, Кафу, Касильяса, чтобы они приехали сюда и передавали свой опыт для молодых, которые будут в академии», - отметил партнер футбольного клуба «Динамо-Брест».

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