Ночная погоня в Витебске: пьяный бесправник снес светофор и перевернулся

В Витебске пьяный 18-летний бесправник скрывался от экипажа ГАИ и врезался в светофор: от удара машина опрокинулась и загорелась. Это произошло ночью 22 июля, сообщили в областной Госавтоинспекции.

Примерно в 3:30 на Московском проспекте инспекторы ГАИ заметили автомобиль Renault, который совершал странные маневры на территории автозаправочной станции. За рулем находился молодой человек, который проигнорировал требования правоохранителей об остановке и попытался скрыться.

В районе улицы Смоленской автомобиль занесло, в результате чего он наехал на опору светофора и опрокинулся, а вскоре и загорелся. Водитель попытался убежать, но его задержали. Прибывшие на место происшествия бойцы МЧС потушили горящую машину.

Инспекторы ГАИ выяснили, что Renault управлял 18-летний житель Витебска, который никогда не получал водительских прав и был в состоянии алкогольного опьянения (более 1 промилле). На его составили четыре протокола, а автомобиль арестовали.

Также в ГАИ добавили, что в момент инцидента в салоне легковушки находилась несовершеннолетняя местная жительница.