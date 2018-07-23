Попавших в ДТП под Киевом белорусов забрал подменный автобус

В белорусском автобусе компании Ecolines, который совершал рейс по маршруту Минск – Одесса и вылетел в кювет на территории Украины, находилось 47 пассажиров, в том числе 20 детей, и 3 члена экипажа. Туристов уже забрал подменный автобус, которым управляет другой водитель.

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Попавшим в ДТП в Украине белорусам был предоставлен подменный автобус, и сейчас они продолжают поездку. Об этом сообщил директор компании Ecolines в Беларуси Павел Куценко. Он сообщил подробности случившегося.

Авария произошла рано утром 23 июля в 132 километрах от Киева. По его словам, уже в кювете водителю удалось удержать автобус на колесах. Сейчас устанавливаются обстоятельства произошедшего, а также по какой причине автобус съехал в кювет. «Возможно, это было дорожное покрытие, возможно, вина водителя», - цитирует Павла Куценко БелаПАН

После ДТП медики осмотрели всех пассажиров, никто из них не пострадал. Спустя несколько часов приехал подменный автобус, на они продолжили путь в Одессу.