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23. 07. 2018

Погода на этой неделе в Беларуси: дожди с грозами и жара

На этой неделе в Беларуси сохранится теплая и дождливая погода, сообщают синоптики. В ближайшие дни температура воздуха поднимется до 28-30 градусов, но не обойдется без гроз и дождей.

По данным Белгидромета, во вторник, 24 июля, в большинстве районов ожидаются грозы, местами - сильные ливни и шквалистый ветер порывами до 15-20 м/с. В Минске ожидается гроза. В связи с непогодой объявлено штормовое предупреждение (оранжевый уровень опасности). Ночью будет 14-20 градусов тепла, днем воздух прогреется до 22-28.
 
В среду, 25 июля, ночью в отдельных районах, днем на большей части Беларуси пройдут кратковременные дожди, днем местами ожидаются сильные дожди и грозы. Температура воздуха ночью составит 14-19 градусов, днем – от 22 до 28. Аналогичный характер погоды будет и в четверг, 26 июля.
 
В пятницу ночью местами, днем во многих районах вновь пройдут дожди, в отдельных районах с грозами. Ночью термометр покажет 14-20 градусов выше нуля, днем температура воздуха поднимется до 24-29, по юго-востоку – до 30 градусов.

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