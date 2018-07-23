Погода на этой неделе в Беларуси: дожди с грозами и жара

На этой неделе в Беларуси сохранится теплая и дождливая погода, сообщают синоптики. В ближайшие дни температура воздуха поднимется до 28-30 градусов, но не обойдется без гроз и дождей.
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На этой неделе в Беларуси сохранится теплая и дождливая погода, сообщают синоптики. В ближайшие дни температура воздуха поднимется до 28-30 градусов, но не обойдется без гроз и дождей.
Люберецкий участковый, увидев бандитов, дал два предупредительных в воздух и лишь потом достал пистолет.