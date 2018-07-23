В Минске два брата украли более 200 пожарных рукавов из подъездов домов

Двое братьев из Минска наладили «бизнес» на продаже краденных пожарных рукавов. До задержания мужчины успели украсть из подъездов жилых домов более 200 пожарных рукавов, сообщили в ГУВД Мингорисполкома.

Сотрудники Первомайского РУВД задержали воришек – ими оказались братья, 1975 и 1984 годов рождения, которые нигде не работают и ранее были судимы. Они воровали пожарные рукава из жилых домов Минска, складировали в съемном гараже и сбывали их фермерам. Последние использовали их для самодельной системы орошения.

Задержанные пояснили, что вначале они продавали пожарные рукава по 20 рублей за единицу, но вместе со спросом увеличивалась и цена. По предварительной оценке, ущерб составил более 5 тысяч рублей.

Во время обыска в гараже обвиняемых правоохранители нашли более 200 пожарных рукавов и комплектующих к ним. Возбуждено уголовное дело статье «Кража».