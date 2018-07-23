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23. 07. 2018

В Минске два брата украли более 200 пожарных рукавов из подъездов домов

Источник фото: ГУВД

Двое братьев из Минска наладили «бизнес» на продаже краденных пожарных рукавов. До задержания мужчины успели украсть из подъездов жилых домов более 200 пожарных рукавов, сообщили в ГУВД Мингорисполкома.

Сотрудники Первомайского РУВД задержали воришек – ими оказались братья, 1975 и 1984 годов рождения, которые нигде не работают и ранее были судимы. Они воровали пожарные рукава из жилых домов Минска, складировали в съемном гараже и сбывали их фермерам. Последние использовали их для самодельной системы орошения.
 
Задержанные пояснили, что вначале они продавали пожарные рукава по 20 рублей за единицу, но вместе со спросом увеличивалась и цена. По предварительной оценке, ущерб составил более 5 тысяч рублей.
 
Во время обыска в гараже обвиняемых правоохранители нашли более 200 пожарных рукавов и комплектующих к ним. Возбуждено уголовное дело статье «Кража».

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