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23. 07. 2018

В Беларуси сельчанам разрешили выкупать занимаемое ими жилье

В Беларуси жителям сельской местности разрешили выкупать жилье, переданное на баланс ЖКХ от сельскохозяйственных организаций. Это делается в целях закрепления кадров на селе, говорится в соответствующем указе президента.

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23 июля в пресс-службе белорусского лидера сообщили, что Александр Лукашенко подписал указ №287 «О продаже жилых домов (квартир) в сельской местности». Согласно этому документу, сельчанам разрешили приобретать занимаемое ими жилье, переданное на баланс жилищно-коммунального хозяйства сельхозорганизациями в рамках реализации указов по финансовому оздоровлению.
 
Также президент освободил сельхозорганизации от налогов по операциям, которые связаны с переводом на райисполкомы долга по льготным кредитам, полученным на строительство, реконструкцию и приобретение жилых домов или квартир, отмечается в указе.
 
С документом можно ознакомиться здесь.

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