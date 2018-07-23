Двое детей утонули на выходных в Брестской области: СК проводит проверку

В минувшую субботу, 21 июля, в Брестской области утонули двое детей. В Кобринском районе годовалый ребенок захлебнулся водой в пруду во дворе дома, а в Пинском районе 13-летний школьник утонул, провалившись в подводную яму. По каждому случаю следователи проводят проверку.

В Брестском областном управлении Следственного комитета сообщили, что следователи устанавливают обстоятельства утопления двух детей в Пинском и Кобринском районах.

21 июля из реки Ясельда в деревне Рудка достали тело утонувшего 13-летнего мальчика. Около часа дня трое мальчишек купались в реке. Внезапно один из них провалился в подводную яму глубиной около 6 метров. Друзья попытались помочь, но не смогли до него дотянуться. Когда на помощь детям прибежали рыбаки, парень уже утонул. Ребенок был единственным в семье, уточнили в УСК.

Второй случай произошел в тот же день в деревне Хидры Кобринского района. Мальчик, которому был 1 год 10 месяцев, гулял на приусадебном участке с мамой. Женщина занималась домашней работой и присматривала за сыном. В какой-то момент она упустила мальчика из виду, и в этот момент он утонул в искусственном водоеме глубиной 80 сантиметров. Причем доступ к сажалке был ограничен: она огорожена забором с воротами, запирающимися на задвижку. Сейчас правоохранители выясняют, каким образом годовалый ребенок попал в этот водоем.