Лукашенко поручил привести в порядок воинские захоронения и кладбища

Президент Беларуси Александр Лукашенко поручил в течение этого года и первого полугодия следующего благоустроить военные кладбища и места массового захоронения граждан, подписав соответствующее распоряжение.

Из документа следует, что в 2018 – первой половине 2019 года в Беларуси благоустроят и восстановят мемориалы и памятники воинской славы, одиночные и братские могилы воинов, воинские кладбища, а также места массового захоронения граждан.

Правительству поручено обеспечить утверждение правил благоустройства мест захоронений, предусматривающие установление режимов охраны и использования этих мест. Местные органы власти наделяются «исключительной компетенцией на принятие решений, касающихся содержания, благоустройства и поддержания в надлежащем санитарном состоянии мест захоронений». Обеспечивать благоустройство и восстановление мест захоронений будут областные исполкомы и Мингорисполком.

Отмечается, что эти мероприятия пройдут для подготовки к празднованию 75-й годовщины освобождения Беларуси от немецко-фашистских захватчиков и формирования уважительного отношения к событиям истории государства.