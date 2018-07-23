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23. 07. 2018

Лукашенко поручил привести в порядок воинские захоронения и кладбища

кладбище Источник фото: ByMedia.net

Президент Беларуси Александр Лукашенко поручил в течение этого года и первого полугодия следующего благоустроить военные кладбища и места массового захоронения граждан, подписав соответствующее распоряжение.

Из документа следует, что в 2018 – первой половине 2019 года в Беларуси благоустроят и восстановят мемориалы и памятники воинской славы, одиночные и братские могилы воинов, воинские кладбища, а также места массового захоронения граждан. 

Правительству поручено обеспечить утверждение правил благоустройства мест захоронений, предусматривающие установление режимов охраны и использования этих мест. Местные органы власти наделяются «исключительной компетенцией на принятие решений, касающихся содержания, благоустройства и поддержания в надлежащем санитарном состоянии мест захоронений». Обеспечивать благоустройство и восстановление мест захоронений будут областные исполкомы и Мингорисполком.
 
Отмечается, что эти мероприятия пройдут для подготовки к празднованию 75-й годовщины освобождения Беларуси от немецко-фашистских захватчиков и формирования уважительного отношения к событиям истории государства.

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