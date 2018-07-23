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23. 07. 2018

Семашко: с вводом БелАЭС тарифы на электричество для населения не снизятся

Власти не планируют снижать тарифы на электроэнергию для населения после ввода в эксплуатацию Белорусской атомной электростанции. «Преференции планируются для реального сектора экономики, который сильно перегружен», - заявил вице-премьер Владимир Семашко.

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Владимир Семашко в интервью «Астравецкай праўдзе» рассказал, что будет с тарифами на электроэнергию после ввода БелАЭС. Преференции на оплату электроэнергии планируются для реального сектора экономики, который сильно перегружен, а послаблений для населения в оплате за свет не предусмотрены.
 
Вице-премьер отметил, что в Беларуси сегодня самый низкий тариф на электроэнергию для населения. Он обратил внимание, что в западных странах люди платят за электроэнергию в два-три раза больше, чем промышленные предприятия. Например, в Германии производитель платит 8,5 цента за 1 кВт⋅ч, а население – 27 центов. 
 
В Беларуси, как заявил Владимир Семашко, наоборот: «11,5 цента платит МАЗ, а частные потребители – около 5 центов». Поэтому, по его словам, тариф для населения будет постепенно подниматься.
 
«Люди должны оплачивать реальную стоимость этого киловатт-часа – сегодня же население оплачивает около 80% от себестоимости электроэнергии», - сказал чиновник и объяснил,  почему важно дать преференции предприятиям и помочь им «раскрутиться»: «в этом случае выиграют и люди». 
 
«Если предприятие будет работать эффективно, внедрять новые технологии, продавать продукцию на экспорт – тогда и у людей будет достойная зарплата», - заключил он.
 
 
 
 

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