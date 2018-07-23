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23. 07. 2018

Посол Суриков: санкционку возят через Беларусь сами российские фирмы

Александр Суриков

Санкционная продукция идет через территорию Беларуси в Россию не без помощи российского бизнеса, считает российский посол Александр Суриков. По словам дипломата, после введения Россией продовольственного эмбарго доходы российских поставщиков упали. Именно на них приходится большинство нарушений.

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«Вот как они добывают белорусские сопроводительные документы — это второй вопрос», - заявил Александр Суриков в эфире телеканала «Мир».
 
Посол отметил, что ограничения были, есть и будут – и в Беларуси, и в России. В связи с этим он посоветовал надзорным ведомствам заниматься не политикой, а качеством продукции. «А у нас получается так, что кто-то сходил на молочный завод, и сразу в интернет. Не надо так делать. Проверил завод, ему и пиши: выявили такие-то нарушения, даем месяц на устранение», - советует Суриков.
 
Напомним, на минувшей неделе Александр Лукашенко заявил, что поставками санкционки в Россию занимаются сами россияне, причем за этим стоят очень влиятельные люди. По его словам, всем этим заправляют российские фирмы и «крупные дельцы с тяжелыми погонами».

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