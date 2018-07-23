Посол Суриков: санкционку возят через Беларусь сами российские фирмы

Санкционная продукция идет через территорию Беларуси в Россию не без помощи российского бизнеса, считает российский посол Александр Суриков. По словам дипломата, после введения Россией продовольственного эмбарго доходы российских поставщиков упали. Именно на них приходится большинство нарушений.

«Вот как они добывают белорусские сопроводительные документы — это второй вопрос», - заявил Александр Суриков в эфире телеканала «Мир»

Посол отметил, что ограничения были, есть и будут – и в Беларуси, и в России. В связи с этим он посоветовал надзорным ведомствам заниматься не политикой, а качеством продукции. «А у нас получается так, что кто-то сходил на молочный завод, и сразу в интернет. Не надо так делать. Проверил завод, ему и пиши: выявили такие-то нарушения, даем месяц на устранение», - советует Суриков.

Напомним, на минувшей неделе Александр Лукашенко заявил, что поставками санкционки в Россию занимаются сами россияне, причем за этим стоят очень влиятельные люди. По его словам, всем этим заправляют российские фирмы и «крупные дельцы с тяжелыми погонами»