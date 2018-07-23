Задержаны 6 человек, вывозившие белорусок в Израиль для занятия проституцией

В июле на территориях Беларуси и Израиля сотрудники правоохранительных органов задержали шестерых человек, которые участвовали в вывозе белорусских женщин в Израиль для занятия проституцией. Следственный комитет возбудил уголовное дело.

Как следует из материалов дела, весной этого года сотрудники милиции установили, что в Беларуси находится гражданин Израиля, который вербует девушек для занятия проституцией в своей стране. Он находил потенциальных «жриц любви» в интернете (на сайтах знакомств, в соцсетях) и в ходе переписки предлагал высокооплачиваемую работу за границей.

Мужчина не скрывал, что девушкам придется заниматься проституцией, но некоторую информацию не договаривал, обманом вынуждая женщин принять положительное решение. Согласившихся он инструктировал и объяснял, как не вызвать подозрений при въезде в другую страну. Подельники вербовщика в Израиле покупали проездные билеты для белорусок и оформляли необходимые документы. Они же отвечали за встречу и размещение прибывших, контролировали «режим труда» женщин и своевременную сдачу «выручки».

В Минск по просьбе белорусских правоохранителей прибыли израильские полицейские. В скором времени они вместе провели мероприятия по задержанию в Израиле и Беларуси шестерых граждан, причастных к организации секс-бизнеса, в том числе 57-летнего израильтянина. На данный момент известно о 5 белорусках, вывезенных им из страны для оказания интимных услуг. При этом милиционеры полагают, что для занятия проституцией задержанные привлекали не только уроженок Беларуси, но также России и Украины.