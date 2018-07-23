Лента RSS
Подписаться на ленту
23 июля 2018, понедельник, 21:13
?°C
Завтра ?°C
?°C
Завтра ?°C
Атм. дав. 750 мм
Ветер 3 м/с
Влаж. 83%
Курсы / Конвертер
  • $ 1,99
  • € 2,33
23. 07. 2018

Задержаны 6 человек, вывозившие белорусок в Израиль для занятия проституцией

В июле на территориях Беларуси и Израиля сотрудники правоохранительных органов задержали шестерых человек, которые участвовали в вывозе белорусских женщин в Израиль для занятия проституцией. Следственный комитет возбудил уголовное дело.

Как следует из материалов дела, весной этого года сотрудники милиции установили, что в Беларуси находится гражданин Израиля, который вербует девушек для занятия проституцией в своей стране. Он находил потенциальных «жриц любви» в интернете (на сайтах знакомств, в соцсетях) и в ходе переписки предлагал высокооплачиваемую работу за границей.
 
Мужчина не скрывал, что девушкам придется заниматься проституцией, но некоторую информацию не договаривал, обманом вынуждая женщин принять положительное решение. Согласившихся он инструктировал и объяснял, как не вызвать подозрений при въезде в другую страну. Подельники вербовщика в Израиле покупали проездные билеты для белорусок и оформляли необходимые документы. Они же отвечали за встречу и размещение прибывших, контролировали «режим труда» женщин и своевременную сдачу «выручки».
 
В Минск по просьбе белорусских правоохранителей прибыли израильские полицейские. В скором времени они вместе провели мероприятия по задержанию в Израиле и Беларуси шестерых граждан, причастных к организации секс-бизнеса, в том числе 57-летнего израильтянина. На данный момент известно о 5 белорусках, вывезенных им из страны для оказания интимных услуг. При этом милиционеры полагают, что для занятия проституцией задержанные привлекали не только уроженок Беларуси, но также России и Украины.

Это Интересно
Чемпионат мира по футболу – 2018
Криминал
Следующая новость Предыдущая новость
Анекдот все анекдоты

Люберецкий участковый, увидев бандитов, дал два предупредительных в воздух и лишь потом достал пистолет.

еще
Видео
Спецпроекты
Опрос

ЧМ-2018 по футболу

Рады ли вы окончанию чемпионата мира по футболу?

  • Да, наконец-то можно жить спокойно 34 (43,0%)
  • Нет, я бы с удовольствием продлил (-а) его еще на месяц 34 (43,0%)
  • А что, где-то был чемпионат? 11 (13,9%)
Посмотреть результаты
Загрузка...

Категории

Разделы

Обратная связь

© 2005-2018 Телеграф - новости Беларуси и мира Все права соблюдены.