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24. 07. 2018

Под Жабинкой пьяный водитель Ford вылетел в кювет, погиб пассажир

Источник фото: ГАИ Бреста и Брестской области

В Жабинском районе пьяный 18-летний водитель автомобиля «Форд» совершил дорожно-транспортное происшествие, в результате которого погиб пассажир, находившийся на переднем сиденье. Машина вылетела в кювет и врезалась в придорожное дерево, сообщает Госавтоинспекция Брестской области.

За рулем автомобиля «Форд Экспорт» находился 18-летний житель деревни Мыщицы Жабинсковского района. У юноши не было водительских прав и к тому же, как выяснилось, он находился в состоянии алкогольного опьянения.
 
Авария произошла около 21:50 в понедельник, 23 июля, на автодороге, ведущей из агрогородка Ленинский в деревню Бусни. На первом километре дороги водитель выбрал небезопасную скорость движения и на закруглении дороги допустил боковой занос, после чего съехал в кювет и сбил дерево.
 
Травмированного водителя забрали с места происшествия в больницу. В машине также находился 30-летний житель агрогородка Ленинский, он погиб на месте.

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