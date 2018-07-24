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24. 07. 2018

Коммунальщики в жировках за июль выставят счета по новым нормативам

Жировка в почтовом ящике Источник фото: Telegraf.by

В Беларуси коммунальные службы начнут выставлять счета в жировках за квартплату по новым нормативам. Основные измерения в порядок расчетов и оплаты жилищно-коммунальных услуг начали действовать с 1 июля, вторая волна изменений произойдет в октябре.

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В частности, в Беларуси для жителей домов, не оборудованных системами центрального горячего водоснабжения и централизованного снабжения природным газом, увеличились нормативы на электроэнергию – до 250 кВт•ч. Оплата при потреблении от 250 до 400 кВт•ч также будет осуществляться по субсидируемым тарифам, но с повышающим коэффициентом 1,3. Граждане, которые превысят лимит в 400 кВт•ч в месяц, будут платить по экономически обоснованным тарифам.
 
С 1 июля тем, кто за свой счет установит дома приборы индивидуального учета расхода тепловой энергии, дадут скидку на отопление в 10% в течение трех лет. Тем, кто начнет пользоваться этими счетчиками, установленными до 1 января 2018 года, предоставят скидку в 5% на отопление в течение трех лет.
 
Неработающим пенсионерам и лицам, которые имеют право на льготы по оплате ЖКУ, разрешат оплачивать услуги электро- и газоснабжения по субсидируемым тарифам по двум адресам: регистрации по месту жительства и регистрации по месту пребывания, в том числе и садовых домиках.
 
Владельцы индивидуальных домов, которые содержат скот и занимаются огородом, могут установить отдельный прибор учета потребления воды и платить меньше за водоотведение. Дополнительный счетчик будет контролировать расход воды на полив огорода и содержание скота, и этот объем воды будут исключать из платы за услугу канализации.
 
Изменения с 1 октября
 
С 1 октября в Беларуси ожидается вторая волна изменений в оплате ЖКУ. Собственникам одноквартирных, блокированных жилых домов, в которых никто не прописан, разрешат на 6 месяцев в году приостанавливать оказание услуги по вывозу мусора, написав соответствующее заявление. Также белорусы смогут возвращать деньги за переплату жилищно-коммунальные услуг. Ранее лишние суммы списывались в счет будущих платежей.
 
Кроме того, в порядок приведут систему отчислений на капремонт многоквартирных жилых домов. Эти деньги будут тратиться только по прямому назначению, то есть капремонт. На другие нужды потратить их не удастся.
 
Изменения коснутся и незарегистрированных жителей общежитий – их обяжут платить за воду и свет.

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