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24. 07. 2018

Санслужба составила карту очагов обитания клещей в Минске

Санитарно-эпидемиологическая служба Минска опубликовала на своем сайте карту очагов обитания клещей в городе. По итогам энтомологического обследования территорий специалисты сделали вывод, что клещи сконцентрированы преимущественно в лесных массивах, расположенных по периферии города.

Сотрудники санэпидемслужбы обнаружили очаги обитания иксодовых клещей в северо-восточной части Минска: в парках на улицах Тикоцкого,  Калиновского и Руссиянова, в лесах в районе Цнянского водохранилища, в Дражне и Слепянском лесном массиве.
 
 
По данным мониторинга в Минске численность иксодовых клещей осталась на уровне аналогичного периода прошлого года. Однако количество обращений к медикам по поводу укусов клещей за истекший период 2018 года выросло в 1,2 раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.
 
Специалисты напоминают, что во время отдыха на природе следует помнить о мерах профилактики: надевать закрытую одежду, применять репелленты, периодически осматривать себя и других. Если клещ все же вас укусил, нужно в течение 72 часов обратиться к врачу для назначения эффективного профилактического лечения.
 
«Анализ заболеваемости Лайм боррелиозом в Минске показывает, что в подавляющем большинстве случаев (более 97%) заболевание развивается у лиц, проигнорировавших антибиотикопрофилактику после укуса клещей», - отмечают они.

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