12:46, 24 июля 2018

Белорусские гонщики «МАЗ-СПОРТавто» снялись с «Шелкового пути»

Белорусская команда «МАЗ-СПОРТавто» снялась с гонки «Шёлковый путь-2018». 24 июля в пресс-службе команды сообщили печальную новость и объяснили причину принятия такого решения. В «МАЗ-СПОРТавто» считают, что организаторы предоставили некоторым участникам ралли необоснованное преимущество.

Команда «МАЗ-СПОРТавто» прекращает участие в «Шелковом пути» прямо в разгар состязания. Сообщается, что во время третьего этапа в гонку вмешались организаторы, которые внести коррективы в ход этапа. В результате этого отдельные участники получили необоснованное преимущество, а белорусская команда потеряла время и позицию в зачете грузовиков.

Третий этап отменили вскоре после старта из-за ливней, превративших дорогу в непроходимую трясину. Многие гонщики застряли в грязи, в том числе и экипажи МАЗов под управлением Сергея Вязовича и Александра Василевского. Организаторы решили засчитать гонщикам время финиша на первой контрольной точке. Это повлияло на результаты этапа и на положение команд в генеральном зачете.

В «МАЗ-СПОРТавто» заявили, что организаторы нарушили принципы честной борьбы, и поэтому они снимаются с гонки.

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