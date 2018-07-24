Лукашенко обвинил МОК в бюрократизме и безответственности

Во вторник, 24 июля, президент Александр Лукашенко встретился с генеральным секретарем Международной федерации баскетбола (ФИБА) Патриком Бауманном. Он заявил, что Беларусь выступает за чистоту и прозрачность в спорте и раскритиковал Международный олимпийский комитет.

Александр Лукашенко заявил, что в Беларуси выступают за чистый спорт и прозрачность деятельности международных организаций, в том числе Международного олимпийского комитета. «Чистых» спортсменов, по его мнению, следует защищать, чтобы они не страдали от спортивных санкций. При этом в случае нарушений «нельзя обвинять в целом команду». «Каждый спортсмен должен нести персональную ответственность за допинг и другое неспортивное поведение», - подчеркнул глава государства.

Президент Беларуси отметил, что к Международному олимпийскому комитету «очень много претензий». «Мне кажется, это структура не просто бюрократична, она порой безответственна. Я как руководитель Национального олимпийского комитета вынужден это на очередном мероприятии, я так планирую, донести до сведения международной спортивной общественности», - заявил он.

Также президент заметил, что «нельзя полностью превратить спорт в часть грязной политики».