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24. 07. 2018

Лукашенко: в Академии управления не нужных в управлении людей быть не должно

Источник фото: Пресс-служба президента Беларуси

С 1 сентября в Академии управления при президенте не должны учиться не нужные в управлении люди, заявил 24 июля Александр Лукашенко во время доклада чиновников о выполнении поручений по совершенствованию деятельности данного вуза.

Александр Лукашенко напомнил, что к сентябрю ему должны озвучить предложения по совершенствованию учебного процесса в Академии управления при президенте: кто будет здесь учиться, какие требования будут предъявлять к преподавателям, каким будет сам процесс подготовки специалистов.
 
«Времени для раскачки нет. С 1 сентября в Академии управления не нужных в управлении людей быть не должно», - заявил белорусский лидер.
 
По его словам, необходимо существенно обновить работу Академии управления по всем направлениям. «Нам не нужны люди, которые просто пройдутся по академии, получат диплом и не будут востребованы в органах управления», - подчеркнул президент и добавил, что за выполнение этих требований будет очень серьезный спрос.

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