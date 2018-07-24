Лукашенко: в Академии управления не нужных в управлении людей быть не должно

С 1 сентября в Академии управления при президенте не должны учиться не нужные в управлении люди, заявил 24 июля Александр Лукашенко во время доклада чиновников о выполнении поручений по совершенствованию деятельности данного вуза.

Александр Лукашенко напомнил, что к сентябрю ему должны озвучить предложения по совершенствованию учебного процесса в Академии управления при президенте: кто будет здесь учиться, какие требования будут предъявлять к преподавателям, каким будет сам процесс подготовки специалистов.

«Времени для раскачки нет. С 1 сентября в Академии управления не нужных в управлении людей быть не должно», - заявил белорусский лидер.

По его словам, необходимо существенно обновить работу Академии управления по всем направлениям. «Нам не нужны люди, которые просто пройдутся по академии, получат диплом и не будут востребованы в органах управления», - подчеркнул президент и добавил, что за выполнение этих требований будет очень серьезный спрос.