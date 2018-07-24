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24. 07. 2018

Шуневич о двойном убийстве в Бобруйске: есть вопросы к сотрудникам милиции

Министр внутренних дел Игорь Шуневич

Глава МВД Игорь Шуневич прокомментировал дело о двойном убийстве в Бобруйске, общаясь с журналистами перед итоговой коллегией УВД Брестского облисполкома. По его словам, будет проводиться расследование, в том числе служебное, поскольку к сотрудникам милиции есть вопросы.

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20 июля в квартире 36-летнего безработного, ранее судимого жителя Бобруйска нашли трупы двух девушек, которые приехали к нему после знакомства в кафе. Во время конфликта одна из девушек, закрывшись в ванной, звонила в милицию и просила о помощи, но не смогла назвать точный адрес. Пока милиция искала нужный дом и квартиру, мужчина с помощью ножа и молотка убил их.
 
Министр внутренних дел отметил, что сейчас в рамках уголовного дела проводится предварительное расследование. «Причиной происшествия был человеческий фактор. Есть такая наука виктимология - о поведении жертвы. Вот в этой части как раз и основные моменты преступления», - отметил Игорь Шуневич, передает БелТА.
 
Однако, по словам главы МВД, есть вопросы и к самим милиционерам. Будет проводиться расследование, в том числе служебное, с точки зрения профилактики и контроля за поведением ранее судимых лиц. Также он отказался оценивать оперативность реагирования милиции. 
 
«На первый взгляд, мы сделали все правильно: выбыли по соответствующим временным нормам, достаточно активно осуществляли поиск места происшествия. Но вы знаете, в силу чего не смогли попасть туда своевременно», - сказал министр и добавил, что все же следует пересмотреть профессионализм выбывающих следственно-оперативных групп и возможность более эффективно предотвращать подобные правонарушения.

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