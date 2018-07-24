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24. 07. 2018

В Белкоопсоюзе назвали закупочные цены на ягоды и грибы

Источник фото: Telegraf.by

На пресс-конференции 24 июля начальник управления заготовок Белорусского республиканского союза потребительских обществ (Белкоопсоюз) Оксана Скиндер озвучила закупочные цены на сельскохозяйственную продукцию, ягоды и грибы. Например, опавшие яблоки сейчас закупают по 3-5 копеек за килограмм, а цена на лисички и белые грибы доходит до 7 рублей.

По словам представителя Белкоопсоюза, на закупку сельскохозяйственной и дикорастущей продукции, а также вторресусов они тратят около 250-300 млн рублей в год. Она также привела цены,  по которым у населения закупают ягоды и грибы. «Цены зависят от качества и региона», - отметила Оксана Скиндер.
 
На сегодняшний день опавшие яблоки закупают по цене 3-5 копеек за килограмм, товарные яблоки стоят дороже – от 60 копеек до 1,2 рубля. Закупочная цена малины колеблется от 1,5 до 2,5 рубля, черники – от 3,5 до 4 рублей. Лисички принимают по цене от 4,5 до 7 рублей, белые грибы – от 5 до 7 рублей за килограмм. «По картофелю, свекле, моркови, луку цены разнятся», - отметила она.
 
Дикорастущие ягоды (черника, брусника, клюква) и грибы чаще всего отправляются на продажу в страны ЕС, а в России особенно востребованы белорусские овощные соленья. Например, 90% заготовленной черники идет на экспорт, и только 10% реализуется в Беларуси. Ситуация с грибами противоположная: внутри страны продается 80-90% собранных грибов, а остальные поставляются на экспорт.
 
Что касается белорусского картофеля, около 60% урожая, который закупает Белкоопсоюз у населения, продается в розничной торговой сети и на рынках, 35% отправляется на экспорт, остальное – на промышленную переработку.
 
В последние годы у населения Беларуси стали востребованы соленые и квашеные овощи. Также их любят и россияне. «Мы с белорусской продукцией ежегодно ездим на осенние ярмарки, и могу сказать, что первыми продаются именно соленья, моченая и квашеная продукция», - отметила Оксана Скиндер, передает портал Союзного государства.

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