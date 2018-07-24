Белорусская футболистка Юлия Борисенко утонула в озере

На днях трагически погибла футболистка минской команды «Зорка-БДУ» и национальной сборной Юлия Борисенко. 22 июля она с друзьями отдыхала на озере в Кобринском районе, и во время купания утонула.

Юлии Борисенко было 28 лет. Она выступала за футбольный клуб «Зорка-БДУ». 21 июля футболистка сыграла за свою команду против «Славянки» и отличилась забитым голом, а 22 июля ее не стало. Тело 28-летней спортсменки обнаружили в водоеме на следующий день.

За время игровой карьеры Юлия Борисенко становилась чемпионкой, трижды выигрывала Суперкубок и дважды - Кубок Беларуси. Играя в составе «Рязани», становилась обладательницей Кубка и Суперкубка России.