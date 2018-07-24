В Беларуси срок безвиза для иностранцев увеличили до 30 дней

В ближайшее время иностранные граждане смогут находиться на территории Беларуси без виз до 30 суток при условии въезда и выезда через Национальный аэропорт Минск. 24 июля президент Александр Лукашенко подписал указ, который увеличил срок безвизового пребывания иностранных граждан в Беларуси до 30 суток. Документ вступает в силу после официального опубликования.

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30-дневный безвиз не распространяется на граждан, прибывающих в Беларуси авиарейсами из России и тех, кто собирается вылететь из Минска в российские аэропорты, так как пограничный контроль на этих рейсах не осуществляется. Также им не смогут воспользоваться иностранцы, которые следуют в Беларусь для трудоустройства, ведения бизнеса и обучения, длительность которых превышает 30 суток.

Граждане, которые собираются находиться в Беларуси более 5 рабочих дней, должны встать на учет в органах внутренних дел по месту своего пребывания. При проживании в гостиницах, хостелах и санаториях регистрация осуществляется администрациями этих учреждений во время заселения.

Для безвизового въезда в Беларусь нужно иметь при себе паспорт, действующий в Беларуси медицинский страховой полис и необходимую сумму денег: не менее 2 базовых величин (1 БВ сейчас составляет 24,5 руб.) на каждый день пребывания или 50 базовых величин на 30 дней. Гражданам Вьетнама, Гаити, Гамбии, Индии, Ливана, Намибии и Самоа также необходимо иметь в паспорте действительную многократную визу государств ЕС или Шенгенской зоны с отметкой о въезде на их территорию и авиабилеты с вылетом из Минска в течение 30 дней после въезда в республику.