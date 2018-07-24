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24. 07. 2018

СК: захват заложницы в Заславле связан с внутрисемейными отношениями

На месте происшествия Источник фото: МВД

Официальный представитель Следственного комитета Юлия Гончарова в эфире «Альфа Радио» прокомментировала ход расследования недавнего захвата заложника в Заславле. По ее словам, в этой истории банк стал просто местом выяснений внутрисемейных отношений, а не поводом для захвата заложницы.

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Напомним, 18 июля в Заславле мужчина взял в заложницы свою 23-летнюю беременную дочь. Все это происходило в отделении банка. После двухчасовых переговоров сотрудники милиции приняли решение штурмовать банк. Заложницу освободили, а мужчину ликвидировали.
 
По первоначальной информации, как отметила Юлия Гончарова, мотив захвата заложницы в Заславле не был связан непосредственно с банком: он был местом выяснений внутрисемейных отношений и последовавшего преступления. 
 
Представитель СК объяснила, почему детали дела разглашаются неохотно, несмотря на то, что в интернете появилось немало комментариев от соседей или бывших знакомых, которые рассказывают истории, не соответствующие действительности. Например, многие связали захват заложницы в банке с получение и отказом в выдаче кредита. «Банк стал местом, но не поводом. Все «кредитные вопросы» сильно преувеличены СМИ», - заявила она.
 
Следственные органы, по словам Юлии Гончаровой, дают максимально корректную информацию, которая будет основываться не на домыслах. Кроме того, есть ряд ограничений, связанных с личной жизнью фигурантов.
 
«Я могла бы сказать больше, но стоит учитывать, что есть ребенок, которому с этим потом жить. Есть девушка, у которой пока еще психологическая травма после инцидента», - заключила она.

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