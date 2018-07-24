СК: захват заложницы в Заславле связан с внутрисемейными отношениями

Официальный представитель Следственного комитета Юлия Гончарова в эфире «Альфа Радио» прокомментировала ход расследования недавнего захвата заложника в Заславле. По ее словам, в этой истории банк стал просто местом выяснений внутрисемейных отношений, а не поводом для захвата заложницы.

смотрите также В СК рассказали подробности двойного убийства девушек в Бобруйске

Напомним, 18 июля в Заславле мужчина взял в заложницы свою 23-летнюю беременную дочь. Все это происходило в отделении банка. После двухчасовых переговоров сотрудники милиции приняли решение штурмовать банк. Заложницу освободили, а мужчину ликвидировали

По первоначальной информации, как отметила Юлия Гончарова, мотив захвата заложницы в Заславле не был связан непосредственно с банком: он был местом выяснений внутрисемейных отношений и последовавшего преступления.

Представитель СК объяснила, почему детали дела разглашаются неохотно, несмотря на то, что в интернете появилось немало комментариев от соседей или бывших знакомых, которые рассказывают истории, не соответствующие действительности. Например, многие связали захват заложницы в банке с получение и отказом в выдаче кредита. «Банк стал местом, но не поводом. Все «кредитные вопросы» сильно преувеличены СМИ», - заявила она.

Следственные органы, по словам Юлии Гончаровой, дают максимально корректную информацию, которая будет основываться не на домыслах. Кроме того, есть ряд ограничений, связанных с личной жизнью фигурантов.

«Я могла бы сказать больше, но стоит учитывать, что есть ребенок, которому с этим потом жить. Есть девушка, у которой пока еще психологическая травма после инцидента», - заключила она.