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24. 07. 2018

В Приморье белорус сорвался с парашюта в море и погиб

Белорус и его спутница погибли во время отдыха в Приморском крае, решив прокатиться над морем на парашюте. Следователи установили, что организаторы развлечения не зафиксировали их к страховочному жилету и подвесной системе парашюта, и они упали на воду с высоты около 50 метров.

Подробности трагического происшествия, которое произошло 23 июля в селе Андреевка Хасанского района, сообщили в управлении Следственного комитета России по Приморскому краю. Гражданин Беларуси и жительница Приморья решили прокатиться на парашюте над морем. Они заплатили за развлечение 2500 российских рублей.
 
Как установили правоохранители, привлеченные к оказанию услуги лица не зафиксировали их к страховочному жилету и подвесной системе парашюта. При подъеме парашюта за катером  на высоту не менее 50 метров над морем мужчина и женщина упали на водную поверхность и погибли от полученных повреждений.
 
Возбуждено уголовное дело по факту оказания услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья.

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