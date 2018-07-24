С 1 августа в Беларуси вырастут детские пособия

С 1 августа в Беларуси будут пересмотрены пособия на детей в возрасте до трех лет, которые привязаны к средней зарплате по стране. В следующем месяце их размеры увеличатся от 17 до 21,8 рубля.

В августе пособие на первого ребенка повысят до 329,04 рубля (увеличение на 17 руб.), на второго и последующих детей – до 376,04 рубля (на 19,4 руб.). На ребенка-инвалида до трех лет выплаты будут составлять 423,05 рубля в месяц (рост на 21,8 руб.), пишет TUT.by В Беларуси с июня 2018 года пособия на детей в возрасте до трех лет пересматриваются лишь два раза в год – в феврале и августе. Раньше это делалось каждый квартал. Подпишитесь на наш канал в telegram https://t.me/telegrafby