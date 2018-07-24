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24. 07. 2018

В Бобруйском районе рыбак попал в реанимацию, получив удар током

24 июля в «Белэнерго» сообщили о трагическом случае, произошедшем накануне в Бобруйском районе. 46-летний мужчина рыбачил под проводами высоковольтной линии электропередачи и, получив электротравму, попал в реанимацию.

После рыбалки возле ЛЭП в Бобруйском районе 46-летний мужчина попал в реанимацию с электротравмой, сообщил представитель «Белэнерго» Александр Мальков. Это произошло около шести часов вечера 23 июля. Мужчина перемещался под проводами высоковольтной ЛЭП, как внезапно его ударило током. 
 
Пострадавшего доставили в Бобруйскую городскую больницу, где его положили в реанимационное отделение, пишет БелТА. Сейчас устанавливаются обстоятельства инцидента.
 
Александр Мальков уточнил, что с начала года это уже седьмой подобный случай. Пять из них закончились смертельным исходом.

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