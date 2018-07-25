МАРТ: производители объясняют подорожание курятины ростом импорта в РФ и Китай

Министерство антимонопольного регулирования и торговли выясняет, почему в Беларуси внезапно подорожало мясо курицы. Производители ссылаются на увеличение импорта курятины в Россию и на открытие китайского рынка для производителей, сообщил 25 июля начальник аналитического управления ведомства Павел Филиппов.
По словам представителя МАРТ, экономической подоплеки для резкого увеличения цен на мясо птицы нет, пишет БелТА
. «Предварительно мы не обнаружили экономическую подоплеку для одномоментного роста цен на мясо птицы. Проводится расследование», - сказал он и пообещал сообщить о результатах расследования.
Во время разбирательства специалисты ведомства выяснили, что производители ссылаются на то, что вырос импорт мяса птицы в Россию и открылся китайский рынок
. «Мы полагаем, что это не основания поднимать цены», - добавил Павел Филиппов.
Ранее Телеграф сообщал, что министерство антимонопольного регулирования и торговли заподозрило в ценовом сговоре семь крупнейших в Беларуси производителей мяса курицы. Поводом для начала расследования стал резкий рост цен на куриную продукцию в июне-июле, который привел к ее подорожанию почти на треть.