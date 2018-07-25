МАРТ: производители объясняют подорожание курятины ростом импорта в РФ и Китай

Министерство антимонопольного регулирования и торговли выясняет, почему в Беларуси внезапно подорожало мясо курицы. Производители ссылаются на увеличение импорта курятины в Россию и на открытие китайского рынка для производителей, сообщил 25 июля начальник аналитического управления ведомства Павел Филиппов.

смотрите также МАРТ расследует резкий рост цен на курицу, подозревается ценовой сговор По словам представителя МАРТ, экономической подоплеки для резкого увеличения цен на мясо птицы нет, пишет БелТА . «Предварительно мы не обнаружили экономическую подоплеку для одномоментного роста цен на мясо птицы. Проводится расследование», - сказал он и пообещал сообщить о результатах расследования. Во время разбирательства специалисты ведомства выяснили, что производители ссылаются на то, что вырос импорт мяса птицы в Россию и открылся китайский рынок . «Мы полагаем, что это не основания поднимать цены», - добавил Павел Филиппов. Ранее Телеграф сообщал, что министерство антимонопольного регулирования и торговли заподозрило в ценовом сговоре семь крупнейших в Беларуси производителей мяса курицы. Поводом для начала расследования стал резкий рост цен на куриную продукцию в июне-июле, который привел к ее подорожанию почти на треть. Подпишитесь на наш канал в telegram https://t.me/telegrafby