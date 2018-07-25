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25. 07. 2018

С 1 августа в Беларуси вырастут пособия при рождении детей и пенсии

Фото: bdg.by

С 1 августа в Беларуси увеличатся пособия при рождении детей, а также минимальные трудовые и социальные пенсии, надбавки и повышения к ним, которые зависят от размера бюджета прожиточного минимума. Об этом в среду сообщили в Министерстве труда и социальной защиты.

смотрите также С 1 августа бюджет прожиточного минимума вырастет до 213,67 рубля
С 1 августа в Беларуси размер бюджета прожиточного минимума повысится до 213 руб. 67 коп. Вслед за ним увеличатся размеры некоторых видов пособий и пенсий.
 
Единовременное пособие при рождении первого ребенка вырастет до 2136,7 рубля, второго и последующих детей – 2991,38 рубля. Женщинам, вставшим на учет в женской консультации до 12-недельного срока беременности, выплатят единовременное пособие в размере 213,67 рубля.
 
Что касается пенсий, с 1 августа минимальная пенсия по возрасту с учетом доплаты в размере 20% от средней зарплаты составит 192,8 рубля. Социальная пенсия инвалидам 1-й группы, в том числе инвалидам с детства, вырастет до 235,04 рубля; лицам, достигшим возраста (мужчины - 65 лет, женщины - 60 лет) - 106,84 рубля в месяц. Доплаты к пенсиям неработающим пенсионерам, достигшим 75 лет, составят 44,07 рубля, 80 лет – 58,76 рубля.
 
Стоит отметить, что с 1 августа в Беларуси также вырастут трудовые пенсии – на 10%, и пособия на детей до 3 лет. Так, на первого ребенка будут выплачивать по 329,04 рубля в месяц, на второго и последующих детей — 376,04 рубля.

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