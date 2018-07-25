С 1 августа в Беларуси подорожают сигареты

Отдельные виды сигареты подорожают в Беларуси с 1 августа, сообщает Министерство по налогам и сборам. В цене поднимется продукция Гродненской табачной фабрики «Неман» и «Табак-инвест».

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С 1 августа сигареты «Премьер QS», Minsk (city, capital, city QS и capital QS), Matrix Blue и Portal One подорожают на 2 коп., NZ BLACK COMPACT, GOLD COMPACT – на 3 коп., NZ BLACK QS, GOLD QS, Portal Gold и Silver – на 4 коп. Некоторые виды «ФЭСТ» подорожают на 7 коп., а Rothmans Demi Click Purple будет стоить 1 руб. 80 коп.

Стоимость некоторых видов сигарет «Корона» поднимется на 2 коп., LD, Monte Carlo, Camel – на 5 коп. Monte Carlo Evo Impulse будет стоить 1 руб. 95 коп., Sobranie Evolve – 2 руб. 95 коп.