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25. 07. 2018

Срок пребывания иностранцев без регистрации увеличат до 10 дней

Срок пребывания иностранцев, приехавших в Беларусь по продленному безвизу, без регистрации в органах внутренних дел планируется продлить с 5 до 10 дней, но в следующем году. Об этом сегодня сообщил глава отдела департамента по гражданству и миграции МВД Вадим Заборонок. Также его ведомство предлагает регистрировать иностранцев онлайн.

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Вадим Заборонок отметил, что иностранные граждане смогут находиться в Беларуси без регистрации в ОВД до 10 дней. Сейчас этот срок составляет 5 дней. МВД уже подготовило соответствующий законопроект, который сейчас находится в Администрации президента. Ожидается, что он вступит в силу в следующем году до начала II Европейских игр.
 
При этом иностранцев, которые решат остановиться в гостинице, санатории или агроусадьбе и вовсе освободят от регистрации на весь период проживания в этих объектах, пишет БелТА.
 
Также министерство внутренних дел работает над возможностью регистрации иностранцев через интернет – с помощью Единого портала электронных услуг. Это делается, чтобы освободить иностранных гостей от необходимости посещать ОВД. «Планируем, что регистрация через портал будет бесплатной», - добавил начальник отдела департамента по гражданству и миграции.

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