Возле ресторана «Поедем поедим» BMW наехал на протестующих

25 июля водитель автомобиля BMW наехал на трех защитников Куропат возле ресторана «Поедем поедим», который в последнее время на слуху. По словам оппозиционного активиста Павла Северница, водитель не смог скрыться с места происшествия и вступил в драку с протестующими.

Общественные активисты и оппозиция с 31 мая проводят протесты в связи с работой развлекательного комплекса в Куропатах. Накануне между митингующими и охранниками заведения произошла стычка, а сегодня здесь произошло ДТП.

Как рассказал сопредседатель оргкомитета по созданию партии БХД Павел Северинец, около 16:00 водитель автомобиля BMW совершил наезд на трех из десяти протестующих, которые перегородили въезд на территорию ресторана «Поедем поедим». По его словам, машина протащила людей несколько метров. После этого водитель попытался скрыться, однако активисты не дали ему уйти. Тогда мужчина «вышел из авто и начал драться с протестующими», передает БелаПАН

Сейчас очевидцы и пострадавшие дают пояснения прибывшей на место происшествия милиции.