Лента RSS
Подписаться на ленту
25 июля 2018, среда, 20:33
?°C
Завтра ?°C
?°C
Завтра ?°C
Атм. дав. 750 мм
Ветер 3 м/с
Влаж. 83%
Курсы / Конвертер
  • $ 1,99
  • € 2,33
25. 07. 2018

Калинин: ожидание новоселья для многодетных семей не должно превышать года

В этом году объемы строительства жилья для многодетных семей планируется увеличить минимум в два раза, сообщил вице-премьер Анатолий Калинин сегодня на республиканском семинаре в Бресте. К 2021 году, по его словам, многодетные семьи должны получать жилье в течение года после постановки на очередь.

Заместитель премьер-министра отметил, что в 2018 году объемы строительства жилья для многодетных семей планируется увеличить минимум в два раза и построить для них более 7 тысяч квартир. А за следующие два года нужно построить для многодетных жилье столько квартир, чтобы в 2021 году ожидание новоселья для многодетных семей не превышало года. «Сейчас это более трех лет, даже четыре-пять лет», - уточнил Анатолий Калинин.
 
По статистике только 5% многодетных семей вступают в индивидуальное жилищное строительство. Поэтому для них будут строить в основном многоэтажные дома с соответствующей дворовой структурой, пишет БелТА

Это Интересно
Экономика
Следующая новость Предыдущая новость
Анекдот все анекдоты

Теперь туристы в Беларуси могут успеть покутить, отсидеть за это 15 суток, посмотреть страну и выехать, и все это без визы!

еще
Видео
Спецпроекты
Опрос

Белорусская АЭС

Нужна ли по-прежнему Беларуси АЭС?

Загрузка...

Категории

Разделы

Обратная связь

© 2005-2018 Телеграф - новости Беларуси и мира Все права соблюдены.