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25. 07. 2018

На Румлевском мосту в Гродно произошла авария с 5 автомобилями

Авария на Румлевском мосту в Гродно Источник фото: БелТА

Во второй половине дня 25 июля на Румлевском мосту в Гродно произошло ДТП с участием пяти автомобилей, в результате чего движение на проспекте и подходах к нему было парализовано.

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Сотрудники ГАИ Гродно рассказали подробности аварии. Водитель большегруза, который двигался со стороны проспекта Клецкова, при осуществлении перестроения вытолкал микроавтобус на попутный автобус и затем на встречку, где тот столкнулся с еще двумя машинами. Для разбирательства на место происшествия прибыли несколько экипажей Госавтоинспекции.
 
Водитель микроавтобуса пострадал. По предварительной информации, он травмировал ногу. С движением по Румлевскому проспекту есть трудности: на данный момент водители могут проехать лишь по одной полосе в обоих направлениях. Их просят скорректировать свои маршруты.

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