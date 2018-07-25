На Румлевском мосту в Гродно произошла авария с 5 автомобилями

Во второй половине дня 25 июля на Румлевском мосту в Гродно произошло ДТП с участием пяти автомобилей, в результате чего движение на проспекте и подходах к нему было парализовано.
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Во второй половине дня 25 июля на Румлевском мосту в Гродно произошло ДТП с участием пяти автомобилей, в результате чего движение на проспекте и подходах к нему было парализовано.
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